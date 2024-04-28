«Лейкерс» впервые победили в серии против «Денвера»

Сегодня, 06:17
«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Денвер» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 119:108.
Самым результативным игроком матча стал центровой гостей Никола Йокич, который оформил трипл-дабл — 33 очка, 14 передач и 14 подборов.
«Лейкерс» впервые обыграли соперника в четвертом матче серии (1-3). Следующий матч противостояния состоится 30 апреля.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Четвертый матч
«ЛА Лейкерс» — «Денвер» — 119:108 (28:23, 33:25, 30:32, 28:28)
28 апреля. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».
ЛА: Джеймс (30), Дэвис (25), Рассел (21), Ривз (21)
Д: Йокич (33), Портер (27), Мюррей (22)
Счет в серии: 1-3
«Майами» — «Бостон» — 84:104 (12:21, 27:42, 22:24, 23:17)
Третий матч
28 апреля. Майами. «FTX Arena».
Счет в серии: 1-2