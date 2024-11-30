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Сегодня, 09:13

«Оклахома» обыграла «Лейкерс» и одержала четвертую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Оклахома» на выезде победила «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:93.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 36 очков. Форвард хозяев Далтон Кнехт набрал 20 очков.

«Оклахома» одержала четвертую победу подряд и лидирует в Западной конференции НБА. «Лейкерс» идут седьмыми на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома» — 93:101 (24:32, 24:19, 21:20, 24:30)

30 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.соm Arena».

«Портленд» — «Сакраменто» — 115:106 (25:30, 29:20, 33:22, 28:34)

30 ноября. Портленд. «Moda Center».

НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
Оклахома-Сити Тандер
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