Трипл-дабл Леброна Джеймса принес «Лейкерс» победу над «Сакраменто»

«Лос-Анджелес Лейкерс» дома победил «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:127.

Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл — 32 очка, 14 подборов и 10 передач. В составе гостей трипл-дабл на счету Домантаса Сабониса (29+12+10).

«Лейкерс» одержали третью победу подряд на старте сезона и занимают третье место в Западной конференции НБА. «Сакраменто» потерпел второе поражение и идет 12-м.

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«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто» — 131:127 (28:26, 36:34, 23:34, 44:33)

Л: Л.Джеймс (32 очка, 14 подборов, 10 передач), Дэвис (31), Хатимура (18)

С: Сабонис (29+12+10), Фокс (28+10 передач), Дерозан (23)

27 октября. Лос-Анджелес. «Crypto.соm Arena».