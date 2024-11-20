Дабл-даблы Джеймса и Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Юту»

«Лейкерс» дома обыграли «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:118.

Самым результативным игроком матча стал форвард хозяев Далтон Кнехт, набравший 37 очков. По дабл-даблу оформили Леброн Джеймс (26 очков+12 передач) и Энтони Дэвис (26 очков+14 подборов).

Форвард «Юты» Лаури Маркканен набрал 25 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Юта» — 124:118 (34:22, 23:22, 40:31, 27:43)

ЛАЛ: Кнехт (37 очков), Джеймс (26+12 передач), Дэвис (26+14 подборов)

Ю: Маркканен (25), Секстон (19), Кларксон (18)

20 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».