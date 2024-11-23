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Сегодня, 08:59

«Лос-Анджелес» победил «Сакраменто», у Сабониса дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НБА на своем паркете обыграл «Сакраменто» со счетом 104:88.

Самым результативным в этой встрече стал защитник «Кингз» Де'Аарон Фокс, набравший 29 очков. У его партнера Домантаса Сабониса 24 очка и 15 подборов, защитник «Клипперс» Джеймс Харден набрал 22 очка.

«Лос-Анджелес» с 10 победами в 17 матчах занимает пятое место в Западной конференции, «Сакраменто» с 8 победами в 16 играх — на 11-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Сакраменто» — 104:88 (26:12, 25:17, 25:35, 28:24)

23 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Сакраменто Кингз

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