Лука Дончич избежал серьезной травмы голеностопного сустава

Защитнику «Далласа» Луке Дончичу диагностировали небольшое растяжение связок левого голеностопного сустава, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Состояние 23-летнего игрока будет оцениваться ежедневно.

Дончич получил травму на первых минутах гостевого матча регулярного чемпионата НБА с «Финиксом» (99:95). Словенец наступил на ногу игрока «Санз», что привело к травме. Баскетболист покинул площадку, прихрамывая.

Словенский защитник провел в игре 3 минуты, отметившись одним подбором.