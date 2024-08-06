Макмиллан и Брукс вошли в тренерский штаб «Лейкерс»

«Лейкерс» на официальном сайте объявили состав тренерского штаба на сезон-2024/25.

Ассистентами главного тренера Джей Джей Редика будут Нэйт Макмиллан, Скотт Брукс, Боб Бейер, Грэг Сэйнт Джин, Линдсей Хардинг и Бо Левеск. Видео-координатором стал Майкл Векслер.

59-летний Макмиллан ранее тренировал «Сиэтл», «Портленд», «Индиану» и «Атланту», а 58-летний Брукс — «Оклахому» и «Вашингтон». 58-летний Бейер ранее работал ассистентом в «Орландо» и «Детройте», а 33-летний Левеск занимался развитием игроков в «Бруклине» и «Клипперс».

40-летний Хардинг 4 года работала в качестве ассистента в «Сакраменто», а затем возглавлял фарм-клуб «Кингз» в G-лиге, став тренером года в сезоне-2023/24.