«Манчестер Юнайтед» создаст баскетбольный клуб для участия в «НБА-Европа»

Ранее НБА и Международная федерация баскетбола (ФИБА) официально объявили, что рассматривают возможность создания новой профессиональной баскетбольной лиги в Европе, которая станет альтернативой Евролиге и будет следовать европейским или международным правилам, включая 40-минутные матчи. Она будет ближе к европейскому, а не американскому формату. В лиге планируется участие 16 команд.