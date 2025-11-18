Видео
Сегодня, 00:15

«Манчестер Юнайтед» создаст баскетбольный клуб для участия в «НБА-Европа»

Сергей Ярошенко

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует создать команду для лиги НБА в Европе, сообщает арезидент итальянской федерации баскетбола Джанни Петруччи.

«Лига НБА дала бы возможность повысить конкурентоспособность и расширить кадровый резерв. Если «Манчестер Юнайтед», являющийся самым популярным футбольным клубом в мире, уже согласился на участие, то на это должна быть причина», — приводит слова функционера Corriere dello Sport.

Ранее НБА и Международная федерация баскетбола (ФИБА) официально объявили, что рассматривают возможность создания новой профессиональной баскетбольной лиги в Европе, которая станет альтернативой Евролиге и будет следовать европейским или международным правилам, включая 40-минутные матчи. Она будет ближе к европейскому, а не американскому формату. В лиге планируется участие 16 команд.

Баскетбол
НБА
ФК Манчестер Юнайтед
