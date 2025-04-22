Мария Клюндикова получила рабочую визу в США

Как стало известно «СЭ», центровая БК УГМК и сборной России Мария Клюндикова получила рабочую визу в США. Теперь ничто не должно помешать ей после финальной серии премьер-лиги с «Надеждой» отправиться в Лос-Анджелес и присоединиться к «Спаркс».

Регулярный сезон 2025 года в WNBA будет идти с 16 мая по 11 сентября, а плей-офф — до начала октября. Затем Клюндикова вернется в Россию и продолжит выступать за клуб из Екатеринбурга.

Ранее в интервью «СЭ» Мария призналась, что возвращается в женскую НБА, чтобы быть на первых ролях: «Хочется быть лидером. У нас молодой состав будет, что очень здорово. Чувствую, что будет быстрый баскетбол. Хочется выйти в плей-офф и бороться за титул. Чувствую, что мы сможем!»