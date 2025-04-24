Мария Степанова дала совет Олаири Косу

Трехкратная чемпионка Европы, двукратный призер Олимпийских игр Мария Степанова в интервью «СЭ» рассказала о различиях между американскими и российскими болельщиками.

— Анастасия Олаири Косу взята на драфте под 15-м номером. Поиграв там много лет, какие советы вы бы ей дали?

— Впитывать все, что говорит тренер. У нас такого нет. Идет работа колоссальная конкретно с игроком. Поэтому просто нужно внимать каждому слову тренера и учиться. Что еще можно посоветовать? Не общаться с русской диаспорой, как я, наверное. Постараться по максимуму, скажем так, собрать всю информацию, которой могут поделиться американцы, потому что это их игра. Конечно, они законодатели всех мод в этом виде спорта.

— Скажите, пожалуйста, это все-таки было начало развития WNBA, на тот момент вы были звездами? Вас узнавали, грубо говоря, в городах, куда вы приезжали, и в Финиксе, где дислоцировалась ваша команда Mercury?

—В Финиксе узнавали, да. Я могла прийти в магазин, мне могли подарить букет цветов каких-то на улице или еще что-то. В других городах — меньше, потому что я же не играла в колледже у них. А в Финиксе действительно были случаи. Чаще, конечно, чем в России. В России меньше узнавали.

— То есть на тот момент вас меньше в России узнавали, чем в США, правильно?

— Может быть, еще это связано с тем, что у нас как-то не все подходят. Может, кто-то и узнает, но не подходят поговорить или автограф взять. А в Америке они более раскрепощенные. Они могут идти и сказать: «Ой, я была на твоей вчерашней игре, там так здорово играли».