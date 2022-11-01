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Сегодня, 10:31

Маск ответил Леброну Джеймсу, призвавшему обратить внимание на количество оскорблений в Twitter

Мария Гусева
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Основатель SpaceX и новый владелец Twitter Илон Маск ответил форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу, который попросил предпринимателя обратить внимание на то, что слово «ниггер» в социальной сети стало использоваться чаще.

«Я не знаком лично с Илоном Маском, и, честно говоря, мне все равно, кому принадлежит Twitter. Но если это правда, я надеюсь, что он и его люди отнесутся к этому очень серьезно, потому что это пугает», — написал баскетболист в ответ на публикацию, в которой сказано, что использование слова «ниггер» в Twitter выросло почти на 500 процентов после того, как Маск стал владельцем компании.

В своем ответе Джеймсу Маск сослался на сообщение главы отдела безопасности соцсети, который заявил, что большое количество оскорблений и других неприятных комментариев исходит от фейковых аккаунтов.

Продажа Twitter Илону Маску состоялась 27 октября.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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