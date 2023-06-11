Маскот «Майами» обратился в больницу после удара Конора Макгрегора

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ударил маскота «Майами» во время четвертого матча финальной серии плей-офф НБА против «Денвера» (95:108), сообщает ESPN.

Макгрегор во время перерыва в матче вышел на площадку для участия в пародийном поединке с маскотом. 34-летний ирландец нанес два удара и уронил своего соперника. После этого мужчина, который был в костюме маскота, обратился в больницу за медицинской помощью.

Счет в серии 3-1 в пользу «Денвера». Пятый матч пройдет 13 июня и начнется в 3.30 мск.