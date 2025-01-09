Матч «Лейкерс» — «Шарлотт» в НБА могут перенести из-за лесных пожаров в Калифорнии

Матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Шарлотт», запланированный на 10 января, может быть перенесен.

Ранее в нескольких западных районах Лос-Анджелеса было объявлено чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами.

«Мы находимся на связи с «Лейкерс» и «Хорнетс» и продолжаем отслеживать ситуацию, чтобы определить возможные корректировки в расписании завтрашнего матча», — заявил представитель НБА Майк Басс.

Из-за лесных пожаров в Калифорнии был перенесен матч НХЛ «Лос-Анджелес» — «Калгари». Игра должна была пройти в Лос-Анджелесе в ночь на четверг.