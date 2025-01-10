Матч «Лейкерс» — «Шарлотт» перенесен из-за пожаров

Пресс-служба «Лейкерс» объявила о переносе матча регулярного чемпионата НБА против «Шарлотт» из-за пожаров в регионе. Игра должна была пройти в ночь с 9 на 10 января.

«Мы убиты горем за Лос-Анджелес. Наши мысли со всеми, кого затронула эта невообразимая ситуация. И наша благодарность — спасателям и всем вам, кто сплотился, когда мы больше всего нуждаемся друг в друге. Сегодняшняя игра будет перенесена, чтобы сосредоточиться на том, что важнее всего сегодня. Мы с тобой, Лос-Анджелес», — говорится в пресс-релизе.

Болельщики, купившие билеты на игру с «Шарлотт», смогут посетить матч в другой день, когда станет известна новая дата проведения.

Лесной пожар начался 7 января и продолжается до сих пор. По меньшей мере, более 2 тысяч строений сгорело, 5 человек погибли и около 100 тысяч людей эвакуированы. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее был перенесен матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» — «Калгари», который должен был состояться 9 января.