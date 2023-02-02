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НБА

Сегодня, 09:49

Матч «Нью-Орлеан» — «Лейкерс» перенесли на 2 часа и покажут по ТВ из-за приближения Леброна к рекорду НБА по очкам

Руслан Минаев
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Матч регулярного чемпионата НБА между «Нью-Орлеаном» и «Лейкерс», который состоится 5 февраля, перенесли на 2 часа назад и покажут по ESPN.

Решение связано с тем, что форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс приближается к рекорду лиги по набранным очкам. Лидеру «Лейкерс» осталось набрать 89 очков, чтобы превзойти рекорд легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (38 387 очков).

Перед матчем против «Пеликанс» «Лейкерс» сыграет с «Индианой» 3 февраля. Затем команда встретится с «Оклахомой» 8-го и «Милуоки» 10-го числа.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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