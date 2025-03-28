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28 марта, 05:02

«Майами» переиграл «Атланту», Хирро набрал 36 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» выиграл у «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:112.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Индиана» — 109:162 (31:45, 30:38, 27:42, 21:37)

В: Сарр (22), Пул (18), Шэмпени (15), Кэррингтон (13), Джонс (12).

И: Халибертон (29), Тернер (17), Уокер (16), Топпин (15).

«Кливленд» — «Сан-Антонио» — 124:116 (30:24, 24:25, 32:34, 38:33)

К: Аллен (29 + 15 подборов), Митчелл (25 + 14 передач), Струс (18), Хантер (14).

С: Касл (22 + 11 подборов), Васселл (22), К. Джонсон (17 + 10 подборов), Шэмпени (16).

«Орландо» — «Даллас» — 92:101 (17:19, 33:24, 20:34, 22:24)

О: Банкеро (35 + 10 подборов), Ф. Вагнер (20), Блэк (14).

Д: Харди (22), Дэвис (15), Уильямс (14).

«Майами» — «Атлант» — 122:112 (22:32, 38:23, 33:25, 29:32)

М: Хирро (36), Уиггинс (16), Митчелл (16), Адебайо (12 + 10 подборов).

А: Янг (29 + 12 передач), Леверт (17), Оконгву (15), Крейчи (14), Мэнн (14).

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