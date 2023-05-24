«Бостон» обыграл «Майами» и сократил отставание в серии

«Бостон» на выезде переиграл «Майами» (116:99) в четвертом матче полуфинальной серии НБА. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Хит».

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл — 33 очка и 11 подборов.

Пятый матч состоится 26 мая. Начало встречи — 03.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Полуфинал

Четвертый матч

«Майами» — «Бостон» — 99:116 (29:23, 27:27, 23:38, 20:28)

М: Батлер (29), Винсент (17), Калеб Мартин (16).

Б: Тейтум (33 + 11 подборов), Браун (17), Уайт (16), Г. Уильямс (14).

Счет в серии: 3-1.