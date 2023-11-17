«Майами» обыграл «Бруклин» и продлил победную серию

«Майами» на своем паркете переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:115. Для «Хит» эта победа стала седьмой подряд.

Форвард Джимми Батлер стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков.

«Майами» с результатом 8-4 идет на 3-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» занимает 9-е место — 6-6.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Бруклин» — 122:115 (30:27, 30:25, 35:31, 27:32)

М: Батлер (36), Д. Робинсон (26), Адебайо (20).

Б: Бриджес (23), Уокер (23), Клэкстон (16), К. Джонсон (16).