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НБА

Сегодня, 06:14

«Майами» обыграл «Бруклин» и продлил победную серию

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» на своем паркете переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:115. Для «Хит» эта победа стала седьмой подряд.

Форвард Джимми Батлер стал самым результативным игроком встречи, набрав 36 очков.

«Майами» с результатом 8-4 идет на 3-й строчке в Восточной конференции. «Бруклин» занимает 9-е место — 6-6.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Бруклин» — 122:115 (30:27, 30:25, 35:31, 27:32)

М: Батлер (36), Д. Робинсон (26), Адебайо (20).

Б: Бриджес (23), Уокер (23), Клэкстон (16), К. Джонсон (16).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Майами Хит
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