«Майами» сыграет с «Бостоном» в первом раунде плей-офф НБА

«Майами» на своем паркете переиграл «Чикаго» в матче плей-ин НБА — 112:91.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Тайлер Хирро, оформивший дабл-дабл: 24 очка и 10 подборов.

«Хит» получили последнюю путевку в плей-офф Восточной конференции , где в первом раунде сыграет с «Бостоном».

НБА

Плей-ин

«Майами» — «Чикаго» — 112:91 (34:17, 13:20, 35:23, 30:31)

М: Хирро (24 + 10 подборов), Хакес (21), Лав (16), Адебайо (13).

Ч: Дерозан (22), Вучевич (16 + 14 подборов), Уайт (13), Грин (12).