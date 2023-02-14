«Денвер» обыграл «Майами», у Йокича — 27+12+8

«Денвер» в гостях обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:108.

У «Наггетс» больше всех набрал двукратный лучший игрок сезона в лиге Никола Йокич, на счету серба 27 очков, 12 подборов и 8 передач. У «Хит» самым результативным игроком стал Джимми Батлер 24 очка, 10 подборов и 9 передач.

«Денвер» лидирует в турнирной таблице «Запада» — 40 побед в 58 матчах. «Майами» — 6-й на «Востоке» с 32 победами после 58 игр.

«Нью-Йорк» обыграл дома «Бруклин» — 124:106.

В составе «Никс» 40 очков на счету Джейлена Брансона. У «Нетс» 28 очков набрал Спенсер Динвидди.

«Нью-Орлеан» в гостях обыграл «Оклахому-Сити» — 103:100.

В составе «Пеликанс» 34 очка на счету Брэндона Ингрэма. У «Тандер» 34 очка набрал Шэй Гилджес-Александер.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Майами» — «Денвер» — 108:112 (36:27, 26:38, 21:24, 25:23)

14 февраля. Майами. FTX Arena.

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 124:106 (32:26, 26:35, 35:22, 31:23)

14 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 100:103 (25:33, 26:27, 22:16, 27:27)

14 февраля. Оклахома-Сити. Paycom Center.