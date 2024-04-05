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Сегодня, 04:54

Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» переиграть «Атланту»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» на выезде обыграла «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:105. Разыгрывающий защитник «Севенти Сиксерс» Тайриз Макси стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков.

В другой встрече «Даллас» на своем паркете выиграл у «Атланты» — 109:95. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл: 25 очков и 12 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Филадельфия» — 105:109 (29:39, 26:24, 33:24, 17:22)

М: Розир (22), Батлер (20), Адебайо (14 + 11 подборов), Хайсмит (12).

Ф: Макси (37 + 12 передач), Эмбиид (29), Убре (18).

«Даллас» — «Атланта» — 109:95 (25:31, 40:26, 28:24, 16:14)

Д: Ирвинг (26), Дончич (25 + 12 подборов), Вашингтон (19), Д. Джонс (14).

А: Богданович (17), Мюррэй (16), Мэтьюз (14), Хантер (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Даллас Маверикс
БК Майами Хит
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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