Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» переиграть «Атланту»

«Филадельфия» на выезде обыграла «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:105. Разыгрывающий защитник «Севенти Сиксерс» Тайриз Макси стал самым результативным игроком встречи, набрав 37 очков.

В другой встрече «Даллас» на своем паркете выиграл у «Атланты» — 109:95. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл: 25 очков и 12 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Филадельфия» — 105:109 (29:39, 26:24, 33:24, 17:22)

М: Розир (22), Батлер (20), Адебайо (14 + 11 подборов), Хайсмит (12).

Ф: Макси (37 + 12 передач), Эмбиид (29), Убре (18).

«Даллас» — «Атланта» — 109:95 (25:31, 40:26, 28:24, 16:14)

Д: Ирвинг (26), Дончич (25 + 12 подборов), Вашингтон (19), Д. Джонс (14).

А: Богданович (17), Мюррэй (16), Мэтьюз (14), Хантер (13).