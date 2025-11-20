Видео
Сегодня, 06:05

«Майами» обыграл «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Майами» переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:96.

Атакующий защитник «Хит» Норман Пауэлл набрал 25 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Майами» с результатом 9-6 занимает 5-е место в Восточной конференции. «Голден Стэйт» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 9-8.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Голден Стэйт» — 110:96 (29:20, 20:25, 23:29, 38:22)

М: Пауэлл (25), Адебайо (20), Уиггинс (17).

Г: Подземски (20), Пост (19), Хилд (18), Спенсер (11 + 13 передач).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Майами Хит
