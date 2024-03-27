«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Майами»

«Майами» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 92:113. «Уорриорз» одержали первую победу после двух поражений подряд.

Атакующий защитник Клэй Томпсон стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков.

«Голден Стэйт» с результатом 37-34 занимает 10-е место в Западной конференции. «Майами» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 39-33.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Голден Стэйт» — 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28)

М: Адебайо (24), Розир (15), Хайсмит (15).

Г: Томпсон (28), Куминга (18), Карри (17), Уиггинс (17).