Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Баскетбол

Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

27 марта, 05:15

«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Майами» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 92:113. «Уорриорз» одержали первую победу после двух поражений подряд.

Атакующий защитник Клэй Томпсон стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков.

«Голден Стэйт» с результатом 37-34 занимает 10-е место в Западной конференции. «Майами» идет на 8-й строчке в Восточной конференции — 39-33.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Голден Стэйт» — 92:113 (26:24, 29:29, 20:32, 17:28)

М: Адебайо (24), Розир (15), Хайсмит (15).

Г: Томпсон (28), Куминга (18), Карри (17), Уиггинс (17).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Майами Хит
1
0
Читайте также
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
Лыжница Суркова заявила, что российские старты сейчас не хуже международных
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сабонис оформил 54-й дабл-дабл подряд — это лучший результат в НБА с 1977 года

«Милуоки» проиграл «Лейкерс». Адетокунбо оформил трипл-дабл