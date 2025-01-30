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Сегодня, 06:46

«Кливленд» в гостях выиграл у «Майами»

Даниил Аршавский
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«Кливленд» на выезде победил «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:106.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Квальерс» Донован Митчелл, набравший 34 очка. Лучший у «Хит» — разыгрывающий защитник Терри Розье с 22 очками.

«Кливленд» одержал 37-ю победу и лидирует в Восточной конференции, «Майами» потерпел 22-е поражение и занимает 6-е место.

В параллельных матчах «Нью-Йорк» дома переиграл «Денвер» со счетом 122:112, а «Филадельфия» на своем паркете выиграла у «Сакраменто» — 117:104.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Кливленд» — 106:126 (21:31, 20:28, 43:35, 22:32)

М: Розье (22), Хирро (22), Адебайо (21), Робинсон (13), Хайсмит (12), Йович (11).

К: Митчелл (34), Мобли (22 очка + 15 подборов), Джером (20), Нианг (15), Аллен (12 очков + 10 подборов).

30 января. Майами. «FTX Arena».

«Нью-Йорк» — «Денвер» — 122:112 (31:27, 29:27, 33:32, 29:26)

Н: Брансон (30), Ануноби (23), Харт(15), Таунс (14 очков + 10 подборов), Бриджес (13), Макбрайд (12).

Д: Мюррэй (33), Йокич (17), Гордон (15), Уэстбрук (14), Браун (13).

30 января. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Филадельфия» — «Сакраменто» — 117:104 (28:30, 32:26, 29:31, 28:17)

Ф: Макси (30), Убре (15), Гордон (14), Лаури (13), Каунсил (13).

С: Монк (21), Дерозан (19), Фокс (19), Мюррей (17), Сабонис (13).

30 января. Филадельфия. «Wells Fargo Center».

Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Кливленд Кавальерс
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
БК Сакраменто Кингз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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