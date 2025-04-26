«Кливленд» в третий раз обыграл «Майами» в плей-офф НБА

Сегодня, 22:24
«Кливленд» на выезде победил «Майами» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф НБА — 124:87.
Самыми результативными игроками встречи стали центровые команд — Бэм Адебайо («Майами») и Джарретт Аллен («Кливленд»), набравшие по 22 очка.
«Кливленд» одержал третью подряд победу в серии — 3:0. Следующий матч снова пройдет в Майами 28 апреля.
НБА
Плей-офф
1/8 финала
«Майами» — «Кливленд» — 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, 23:36)
М: Адебайо (22 очка), Митчелл (16), Хирро (13)
К: Аллен (22), Хантер (21), Мобли (19)
Счет в серии: 0-3
26 апреля. Майами. «FTX Arena».