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Сегодня, 22:24

«Кливленд» в третий раз обыграл «Майами» в плей-офф НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кливленд» на выезде победил «Майами» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф НБА — 124:87.

Самыми результативными игроками встречи стали центровые команд — Бэм Адебайо («Майами») и Джарретт Аллен («Кливленд»), набравшие по 22 очка.

«Кливленд» одержал третью подряд победу в серии — 3:0. Следующий матч снова пройдет в Майами 28 апреля.

НБА

Плей-офф

1/8 финала

«Майами» — «Кливленд» — 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, 23:36)

М: Адебайо (22 очка), Митчелл (16), Хирро (13)

К: Аллен (22), Хантер (21), Мобли (19)

Счет в серии: 0-3

26 апреля. Майами. «FTX Arena».

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