«Кливленд» в третий раз обыграл «Майами» в плей-офф НБА

«Кливленд» на выезде победил «Майами» в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф НБА — 124:87. Самыми результативными игроками встречи стали центровые команд — Бэм Адебайо («Майами») и Джарретт Аллен («Кливленд»), набравшие по 22 очка. «Кливленд» одержал третью подряд победу в серии — 3:0. Следующий матч снова пройдет в Майами 28 апреля. НБА Плей-офф 1/8 финала «Майами» — «Кливленд» — 87:124 (20:33, 22:29, 22:26, 23:36) М: Адебайо (22 очка), Митчелл (16), Хирро (13) К: Аллен (22), Хантер (21), Мобли (19) Счет в серии: 0-3 26 апреля. Майами. «FTX Arena».