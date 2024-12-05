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Сегодня, 05:51

«Лейкерс» проиграли «Майами», Леброн набрал 29 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Леброн Джеймс (с мячом) уходит от Джимми Батлера.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Майами» на своем паркете победил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:93.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Тайлер Хирро, набравший 31 очко. У «Лейкерс» больше всех очков на свой счет записал форвард Леброн Джеймс — 29.

«Майами» с результатом 10-10 идет на 6-й строчке в Восточной конференции. «Лейкерс» идут на 9-й строчке в Западной конференции — 12-10.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Лейкерс» — 134:93 (34:26, 35:26, 36:20, 29:21)

М: Хирро (31), Батлер (17), Розир (16), Хайсмит (14), Адебайо (14 + 10 подборов).

Л: Джеймс (29), Хатимура (14), Расселл (12), Кристи (11).

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