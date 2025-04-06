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6 апреля, 06:15

«Милуоки» в овертайме победил «Майами», Адетокунбо оформил трипл-дабл

Руслан Минаев
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«Милуоки» на выезде обыграл «Майами» в овертайме матче регулярного чемпионата НБА — 121:115.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо — 36 очков, 15 подборов и 10 передач. У центрового «Хит» Бэма Адебайо — 31 очко и 12 подборов.

«Милуоки» с 43 победами в 77 играх занимает 5-е место таблицы «Востока». «Майами» — на 10-й строчке.

НБА. Регулярный чемпионат

«Майами» — «Милуоки» — 115:121 ОТ (30:22, 27:35, 31:24, 23:30, 4:10)

6 апреля. Майами. «FTX Arena»

НБА
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
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