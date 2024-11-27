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Сегодня, 06:01

37 очков Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Майами»

Даниил Аршавский
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«Милуоки» переиграл «Майами» в выездном матче регулярного чемпионата НБА — 106:103.

Самым результативными игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Бакс» Дэмиан Лиллард, набравший 37 очков.

«Милуоки» одержал 8-ю победу и занимает 6-е место турнирной таблице Восточной конференции конференции, а «Майами», потерпевший 7-е поражение располагается на 5-й строчке.

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«Майами» — «Милуоки» — 103:106 (20:31, 31:34, 29:20, 23:21)

МАЙ: Батлер (23), Хирро (18), Розье (17), Адебайо (16), Робинсон (11).

МИЛ: Лиллард (37), Лопес (13), Портис (11).

27 ноября. Майами. «Касейя Центр».

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