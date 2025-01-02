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Сегодня, 06:24

«Нью-Орлеан» уступил «Майами» и потерпел 11-е поражение в НБА кряду

Даниил Аршавский
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«Майами» дома обыграл «Нью-Орлеан» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 119:108.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Нью-Орлеана» Трей Мерфи, набравший 34 очка, у «Хит» дабл-даблом из 23 очков и 10 передач отличился центровой Бэм Адебайо. Для «Пеликанс» это поражение стало 11 подряд в матчах регулярного чемпионата НБА.

«Майами» с результатом 17-14 занимает 6-е место в Восточной конференции, «Нью-Орлеан» идет последним на «Западе» — 5-29.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Нью-Орлеан» — 119:108 (36:24, 20:27, 34:25, 29:32)

МАЙ: Хирро (32), Адебайо (23), Робинсон (17), Хакес (12).

ПЕЛ: Мерфи (34), Макколлум (22), Бостон (14), Маррей (12).

2 января. Майами. «FTX Arena».

Баскетбол
НБА
БК Майами Хит
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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