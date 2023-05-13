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«Майами» переиграл «Нью-Йорк» и вышел в финал конференции

Евгений Козинов
Корреспондент
13 мая. «Майами» — «Нью-Йорк» — 96:92.
Фото USA Today Sports
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«Майами» обыграл «Нью-Йорк» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 96:92. «Хит» выиграли серию — 4-2.

Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 41 очко и стал самым результативным игроком встречи.

В финале Восточной конференции «Майами» встретится с победителем пары «Бостон» — «Филадельфия» (3-3).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Шестой матч

«Майами» — «Нью-Йорк» — 96:92 (24:31, 27:19, 23:21, 22:21)

М: Батлер (24), Адебайо (23), Струс (14), Лаури (11).

Н: Брансон (41), Рэндл (15 + 11 подборов), Барретт (11), Харт (11).

Счет в серии: 4-2.

баскетбол
НБА
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
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