«Майами» переиграл «Нью-Йорк» и вышел в финал конференции

Сегодня, 05:18
«Майами» обыграл «Нью-Йорк» в шестом матче второго раунда плей-офф НБА — 96:92. «Хит» выиграли серию — 4-2.
Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 41 очко и стал самым результативным игроком встречи.
В финале Восточной конференции «Майами» встретится с победителем пары «Бостон» — «Филадельфия» (3-3).
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Шестой матч
«Майами» — «Нью-Йорк» — 96:92 (24:31, 27:19, 23:21, 22:21)
М: Батлер (24), Адебайо (23), Струс (14), Лаури (11).
Н: Брансон (41), Рэндл (15 + 11 подборов), Барретт (11), Харт (11).
Счет в серии: 4-2.