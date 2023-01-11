«Майами» вырвал победу над «Оклахомой», Батлер забил с фолом за 12 секунд до конца

«Майами» дома обыграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:111.

«Хит» проигрывали «-5» за 46 секунд до конца встречи, но сумели сравнять счет благодаря трехочковому броску Виктора Оладипо и двухочковому с фолом от Джимми Батлера, за 12 секунд до конца. Батлер набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи. Игроки «Майами» реализовали 40 из 40 штрафных бросков в матче.

В составе «Тандер» трипл-дабл на счету Джоша Гидди (18+15+10), 26 очков набрал Шэй Гилджес-Александер.

В другом матче «Торонто» дома обыграл «Шарлотт» — 132:120.

В составе «Рэпторз» 28 очков на счету Паскаля Сиакама, 24 очка набрал Гари Тренр-младший. У «Хорнетс» 33 очка записал на свой счет Терри Розье, у Ламело Болла 24 очка и 14 передач.

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«Майами» — «Оклахома» — 112:111 (31:26, 32:30, 26:32, 23:23)

11 января. Майами. «FTX Arena».

«Торонто» — «Шарлотт» — 132:120 (35:34, 37:32, 24:28, 36:26)

11 января. Торонто. «Scotiabank Arena».