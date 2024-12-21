«Оклахома» обыграла «Майами»

«Майами» на своем паркете проиграл «Оклахоме» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:104.

Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс набрал 33 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Оклахома» с результатом 22-5 лидирует в Западной конференции. «Майами» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 13-12.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Оклахома» — 97:104 (25:30, 22:20, 23:31, 27:23)

М: Хирро (28 + 12 подборов), Адебайо (17 + 10 подборов), Д. Робинсон (13), Смит (13).

О: Джейлен Уильямс (33), Гилджес-Александер (25), Дорт (14), Хартенштайн (13 + 18 подборов).