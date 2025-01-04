Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 11:35

«Майами» отстранил Батлера на семь матчей

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

«Майами» отстранил легкого форварда команды Джимми Батлера на семь матчей из-за неоднократного нарушения дисциплины.

«Мы отстранили Батлера на семь игр за неоднократные случаи поведения, наносящего вред команде в течение сезона и особенно за последние несколько недель. Своими действиями и заявлениями он показал, что больше не хочет быть частью этой команды. Батлер и его представитель дали понять, что хотят обмена игрока, поэтому мы будем рассматривать предложения», — говорится в заявлении клуба.

В этом регулярном чемпионате НБА 35-летний баскетболист сыграл 22 матча, в которых набирал в среднем 17,6 очка, делал 5,5 подбора и отдавал 4,7 результативной передачи.

Источник: НБА
БК Майами Хит
Джимми Батлер
Читайте также
Опубликован производственный календарь на 2025 год
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
В «Уральских авиалиниях» сообщили о подготовке резервного борта из Шарм-эш-Шейха
В отношении Эйдельман возбудили новое дело о реабилитации нацизма
«Спартак» объявил о назначении Франсиса Кахигао спортивным директором клуба
Сегодня
Вчера
Неделя