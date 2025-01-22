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Сегодня, 06:05

«Портленд» обыграл «Майам», Эйтон и Авдия оформили дабл-даблы

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Майами» на своем паркете проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 107:116. Центровой Деандре Эйтон и форвард Дени Авдия оформили дабл-даблы у «Трэйл Блэйзерс».

В других встречах «Нью-Йорк» на выезде победил «Бруклин» (99:95), «Торонто» переиграл «Орландо» (109:93).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Нью-Йорк» — 95:99 (26:24, 25:35, 24:25, 20:15)

Б: Расселл (23 + 10 передач), К. Джонсон (16), Мартин (13).

Н: Таунс (25 + 16 подборов), Ануноби (20), Брансон (17).

«Торонто» — «Орландо» — 109:93 (24:37, 21:13, 40:20, 24:23)

Т: Барретт (19), Дик (17), Барнс (17 + 11 подборов), Б. Браун (15).

О: Банкеро (26 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (20), Блэк (17).

«Майами» — «Портленд» — 107:116 (38:34, 17:27, 22:36, 30:19)

М: Д. Робинсон (22), Уэйр (20 + 16 подборов), Батлер (13).

П: Саймонс (24), Эйтон (22 + 15 подборов), Грант (18), Авдия (16 + 10 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
БК Орландо Мэджик
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Торонто Рэпторз
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