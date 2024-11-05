Дабл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» переиграть «Майами»

Сегодня, 06:37
«Сакраменто» обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:110. Центровой «Кингз» Домантас Сабонис оформил дабл-дабл — 16 очков и 16 подборов.
В другом матче «Бруклин» победил «Мемфис» (106:104).
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Мемфис» — 106:104 (23:30, 27:19, 33:30, 23:25)
Б: Шредер (20), К. Джонсон (20), Финни-Смит (17), Томас (13), Уилсон (13).
М: Морант (25), Иди (25 + 12 подборов), Джарен Джексон (15), Пиппен (14).
«Майами» — «Сакраменто» — 110:111 (25:22, 36:26, 17:37, 32:26)
М: Хирро (27), Батлер (27), Адебайо (16), Ларссон (13).
С: Фокс (28), Дерозан (26), Сабонис (16 + 16 подборов), Мюррэй (14).