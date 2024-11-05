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Сегодня, 06:37

Дабл-дабл Сабониса помог «Сакраменто» переиграть «Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сакраменто» обыграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:110. Центровой «Кингз» Домантас Сабонис оформил дабл-дабл — 16 очков и 16 подборов.

В другом матче «Бруклин» победил «Мемфис» (106:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Мемфис» — 106:104 (23:30, 27:19, 33:30, 23:25)

Б: Шредер (20), К. Джонсон (20), Финни-Смит (17), Томас (13), Уилсон (13).

М: Морант (25), Иди (25 + 12 подборов), Джарен Джексон (15), Пиппен (14).

«Майами» — «Сакраменто» — 110:111 (25:22, 36:26, 17:37, 32:26)

М: Хирро (27), Батлер (27), Адебайо (16), Ларссон (13).

С: Фокс (28), Дерозан (26), Сабонис (16 + 16 подборов), Мюррэй (14).

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БК Мемфис Гриззлиз
БК Сакраменто Кингз

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