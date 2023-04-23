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Сегодня, 14:08

Буденхольцер: «Мы продолжим следить за Яннисом Адетокунбо и надеяться на лучшее»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер высказался о возможном участии тяжелого форварда команды Янниса Адетокунбо в четвертом матче серии первого раунда плей-офф с «Майами».

«Мы продолжим наблюдать за ним в течение следующих 24 часов... Мы продолжим следить за ним и надеяться на лучшее», — приводит слова Буденхольцера The Athletic.

Адетокунбо получил ушиб поясницы в первом матче серии плей-офф с «Майами Хит» (117:130), после чего выбыл до конца игры.

«Милуоки» финишировали на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями.

НБА
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
Яннис Адетокунбо
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