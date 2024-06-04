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Сегодня, 12:37

Майка Брайанта, в которой он получил разрыв ахилла, продана за 1,2 миллиона долларов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игровая майка Коби Брайанта продана на аукционе 1,2 миллиона долларов.

В этой майе он получил разрыв ахилла 12 апреля 2013 года во время матча против «Уорриорз» (118:116).

«На подписанной футболке Брайанта есть нашивка с логотипом НБА и фиолетовый круг с инициалами «JB» в честь покойного владельца «Лейкерс» Джерри Басса, который умер в феврале 2013 года», — сказал Дилана Манфре из Sportico.

Самая дорогая майка Брайанта, которую он носил в сезоне-2007/08, когда стал MVP НБА, была ранее продана за 5,8 миллиона долларов.

Коби Брайант
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