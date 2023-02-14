Майкл Джордан признан величайшим спортсменом в истории по версии американских болельщиков

Сегодня, 09:30
Легендарный баскетболист Майкл Джордан был признан величайшим спортсменом по версии американских болельщиков.
Аналитическая компания Morning Consult провела опрос, по итогам которого признала экс-защитника «Чикаго» величайшим спортсменом в истории.
Он получил наибольшее количество голосов — 19%. Второе место занял семикратный чемпион НФЛ Том Брэди с 12%. На третьей строчке расположился боксер Мохаммед Али, который набрал 8% голосов.
Величайшие спортсмены всех времен, по результатам опроса болельщиков:
1. Майкл Джордан — 19%;
2. Том Брэди — 12%;
3. Мохаммед Али — 8%;
4. Бэйб Рут — 7%;
5. Коби Брайант — 5%;
6. Леброн Джеймс — 4%;
7. Джим Торп — 4%;
8. Лионель Месси — 3%;
9. Пеле — 3%;
10. Серена Уильямс — 3%.
По 2% голосов и места с 10 по 16 разделили между собой лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки, гимнастка Симона Байлс, гольфист Тайгер Вудс, пловец Майкл Фелпс, легкоатлет Джесси Оуэнс и американский бейсболист и футболист Бо Джексон.