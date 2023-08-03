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Сегодня, 21:36

Майкл Джордан продал контрольный пакет акций «Шарлотт»

Ана Горшкова
Корреспондент
Майкл Джордан.
Фото Global Look Press
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Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан продал контрольный пакет акций «Шарлотт», сообщается на сайте клуба.

Команда была продана группе инвесторов, возглавляемой Гэйбом Плоткиным и Риком Шнэллом. Они станут сопредседателями компании Hornets Sports & Entertainment (HSE) и будут сменять друг друга в руководстве клуба каждые пять лет. Первым руководить «Шарлотт» будет Шналл.

После завершения сделки Джордан сохранил за собой миноритарный пакет акций «Хорнетс» и присутствие во франшизе.

Ранее сообщалось, что сделка по продаже «Шарлотт» оценивается в 3 миллиарда долларов.

Джордан приобрел долю команды в июне 2006 года, став вторым акционером команды после ее владельца Роберта Джонсона. В 2010 году баскетболист заплатил 275 миллионов долларов за контрольный пакет акций клуба и стал первым бывшим игроком НБА, являющимся владельцем контрольного пакета акций команды лиги.

Источник: БК Шарлотт
НБА
БК Шарлотт Хорнетс
Майкл Джордан
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