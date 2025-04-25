Майку Коби Брайанта с дебютного сезона продали за рекордные 7 миллионов долларов

Майку бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта продали за 7 миллионов долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке, сообщает ESPN.

На аукцион была выставлена майка Брайанта, в которой он дебютировал в предсезонке регулярного чемпионата НБА. Сделка стала рекордной для всех коллекционных предметов, связанных с Брайантом.

Американский баскетболист погиб в результате крушения частного вертолета в 2020 году в возрасте 41 года.

Ранее сообщалось, что на том же аукционе за 381 тысячу долларов была продана коллекционная карточка российского хоккеиста Александра Овечкина.

В апреле теннисист Новак Джокович поздравил Овечкина со снайперским рекордом в регулярных чемпионатах НХЛ, опубликовав архивное фото с ним и Брайантом.