Майку Майкла Джордана с Олимпийских игр продали на аукционе за 3 миллиона долларов

Экс-баскетболист сборной США Карл Мэлоун продал на аукционе майки и кроссовки всех членов национальной команды с полуфинала Олимпийских игр 1992 года с Литвой, сообщает NBC.

На каждом элементе одежды был автограф хозяина экипировки. Игровая футболка Джордана была продана за 3,03 млн долларов, а кроссовки — за 420 тысяч.

Также Мэлоун продал майки Ларри Берда за 360 тысяч долларов, Мэджика Джонсона (336), Чарльза Баркли (230), Дэвида Робинсона (116), Клайда Дрекслера (91), Скотти Пиппена (80) и других.

Джордан является шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго» и двукратным олимпийским чемпионом.