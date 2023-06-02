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Сегодня, 03:45

Маззулла продолжить тренировать «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джо Маззулла.
Фото ТАСС
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Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла не покинет команду в это межсезонье. Это подтвердил президент клуба по баскетбольным операциям Брэд Стивенс.

«Джо — потрясающий лидер. Он станет только лучше во всем, чему сможет научиться в этом сезоне, так как постоянно учится. Также он ответственный», — цитирует ESPN Стивенса.

34-летний Маззулла с 2019 года работает в команде. Сначала он был ассистентом главного тренера, а в сентябре 2022-го был назначен исполняющим обязанности главного тренера.

В этом сезоне «Бостон» дошел до финала Восточной конференции, где проиграл «Майами». «Селтикс» проигрывали по ходу серии 0-3, но смогли дело довести до седьмого матча.

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