Мэлоун: «Нагеттс» — это не только Никола и Джамал»

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун отметил важность Майкла Портера для команды. Сегодня «Наггетс» обыграли «Майами» в четвертом матче финальной серии НБА и ведут 3-1.

«Мы не были бы здесь, если бы не Портер. Мы не только Никола и Джамал. Мы баскетбольная команда, и Майкл играет большую роль в этом. Говорил парням: «Выходите и играйте, будьте агрессивны, уверенно бросайте мяч и помните, что вы не специалисты. Мы не привлекаем специалистов. Это ребята, которые нам не подходят». У меня нет никаких сомнений в том, что Майкл Портер поможет нам выиграть чемпионат», — цитирует ESPN Мэлоуна.

Пятый матч в серии состоится 13 июня на паркете «Наггетс». Начало — 3.30 по московскому времени.