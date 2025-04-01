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НБА

1 апреля, 05:57

«Бостон» на выезде обыграл «Мемфис», у Тейтума дабл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Мемфис» со счетом 117:103.

Самым результативным на паркете стали защитник «Гриззлис» Джа Морант и центровой «Селтикс» Эл Хорфорд, набравшие по 26 очков. У форварда гостей Джейсона Тейтума 25 очков и 14 подборов.

«Бостон» с 56 победами в 75 матчах занимает второе место в Восточной конференции, «Мемфис» 44 победами в 75 играх — на пятой строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Бостон» — 103:117 (32:25, 29:41, 24:26, 18:25)
1 апреля. Мемфис. «FedExForum».

«Оклахома» — «Чикаго» — 145:117 (29:18, 45:22, 40:34, 31:43)
1 апреля. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Даллас» — «Бруклин» — 109:113 (29:25, 34:33, 24:26, 22:29)
1 апреля. Даллас. «American Airlines Center».

НБА
БК Бостон Селтикс
БК Мемфис Гриззлиз
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