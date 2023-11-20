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Сегодня, 07:31

«Бостон» с минимальным счетом обыграл «Мемфис»

Алина Савинова
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«Бостон» на выезде обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:100.

Защитник команды хозяев Десмонд Бэйн набрал 30 очков за игру. У гостей наибольшее количество очков на счету Кристапса Порзингиса — 26.

«Селтикс» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, в активе команды 11 побед в 13 играх. «Гриззлис» с 3 победами в 13 встречах идет на 13-й позиции на «Западе».

«Мемфис» — «Бостон» — 100:102 (27:26, 26:30, 23:23, 24:23)

М: Бэйн (30), Альдама (28), Джексон (20)

Б: Порзингис (26), Тейтум (20), Хаузер (15)

20 ноября. Мемфис. FedExForum

«Юта» — «Финикс» — 137:140 ОТ (30:30, 26:31, 28:24, 31:30, 22:25)
20 ноября. Солт-Лейк-Сити. Vivint Arena.

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