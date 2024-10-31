«Мемфис» проиграл «Бруклину», Морант оформил дабл-дабл

«Мемфис» на своем паркете проиграл «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 106:119. Разыгрывающий защитник «Гриззлис» Джа Морант оформил дабл-дабл — 14 очков и 11 передач.

В другой игре «Чикаго» одержал победу над «Орландо» — 102:99.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Бруклин» — 106:119 (29:34, 33:33, 28:24, 16:28)

М: Джарен Джексон (30), Морант (14 + 11 передач), Иди (13), Кларк (13).

Б: Шредер (33), Томас (19), Уильямс (17), К. Джонсон (14).

«Чикаго» — «Орландо» — 102:99 (18:33, 34:29, 34:25, 16:12)

Ч: Уайт (21), Гидди (20 + 11 подборов), Вучевич (18 + 14 подборов).

О: Банкеро (31), Саггс (17), Картер (14).