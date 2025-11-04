«Детройт» выиграл у «Мемфиса», «Хьюстон» переиграл «Даллас»

«Детройт» победил «Мемфис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 114:106.

«Гриззлис» потерпели третье поражение подряд. Они занимают 12-е место в таблице Западной конференции (три победы, пять поражений). «Детройт» выиграл три матча подряд, идет на четвертом месте в Восточной конференции (5-2).

В другом матче игрового дня «Хьюстон» обыграл «Даллас» — 110:102.

У «Рокетс» четвертая победа подряд. Они идут на четвертом месте в Западной конференции (4-2). «Маверикс» занимают 14-е место (2-5).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Детройт» — 106:114 (25:32, 23:26, 26:25, 32:31)

М: Джексон (21 очко), Морант (18), Ковард (17)

Д: Каннингэм (33), Стюарт (26+14 подборов), Дюрен (14)

«Хьюстон» — «Даллас» — 110:102 (24:28, 34:27, 23:23, 29:24)

Х: Томпсон (27), Шенгюн (26), Дюрант (21)

Д: Вашингтон (29), Кристи (17), Гэффорд (14)