«Филадельфия» проиграла «Мемфису», Эмбиид оформил дабл-дабл

«Филадельфия» на выезде проиграла «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:117. Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком, оформив дабл-дабл — 35 очков и 12 подборов.

В других матчах «Хьюстон» на своем паркете выиграл у «Индианы» (130:113), «Оклахома» победила «Портленд» (109:99).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Филадельфия» — 117:111 (31:31, 32:22, 27:28, 27:30)

М: Джарен Джексон (25), Бэйн (21 + 10 подборов), Уэллс (14), Кеннард (12), Альдама (12), Ларэвиа (11).

Ф: Эмбиид (35 + 12 подборов), Маккейн (20), Ябуселе (17), Драммонд (11).

21 ноября. Мемфис. «FedExForum»

«Оклахома» — «Портленд» — 109:99 (21:23, 26:21, 23:25, 39:30)

О: Джейлен Уильямс (30 + 10 подборов), Гилджес-Александер (27), Карузо (17), Хартенштайн (14 + 14 подборов).

П: Шарп (21), Грант (14), Камара (14), Авдия (13).

21 ноября. Оклахома-Сити. «Paycom Center»

«Хьюстон» — «Индиана» — 130:113 (30:23, 32:30, 36:24, 32:36)

Х: Шенгюн (31 + 12 подборов), Смит (23), Ванвлит (18), Грин (14).

И: Джексон (24), Сиакам (21), Макконнелл (17).

21 ноября. Хьюстон. «Toyota Center»