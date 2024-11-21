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Сегодня, 06:57

«Филадельфия» проиграла «Мемфису», Эмбиид оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Джоэл Эмбиид.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Филадельфия» на выезде проиграла «Мемфису» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:117. Центровой «Севенти Сиксерс» Джоэл Эмбиид стал самым результативным игроком, оформив дабл-дабл — 35 очков и 12 подборов.

В других матчах «Хьюстон» на своем паркете выиграл у «Индианы» (130:113), «Оклахома» победила «Портленд» (109:99).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Филадельфия» — 117:111 (31:31, 32:22, 27:28, 27:30)

М: Джарен Джексон (25), Бэйн (21 + 10 подборов), Уэллс (14), Кеннард (12), Альдама (12), Ларэвиа (11).

Ф: Эмбиид (35 + 12 подборов), Маккейн (20), Ябуселе (17), Драммонд (11).

21 ноября. Мемфис. «FedExForum»

«Оклахома» — «Портленд» — 109:99 (21:23, 26:21, 23:25, 39:30)

О: Джейлен Уильямс (30 + 10 подборов), Гилджес-Александер (27), Карузо (17), Хартенштайн (14 + 14 подборов).

П: Шарп (21), Грант (14), Камара (14), Авдия (13).

21 ноября. Оклахома-Сити. «Paycom Center»

«Хьюстон» — «Индиана» — 130:113 (30:23, 32:30, 36:24, 32:36)

Х: Шенгюн (31 + 12 подборов), Смит (23), Ванвлит (18), Грин (14).

И: Джексон (24), Сиакам (21), Макконнелл (17).

21 ноября. Хьюстон. «Toyota Center»

Баскетбол
НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Хьюстон Рокетс
Оклахома-Сити Тандер
Джоэл Эмбиид

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