Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 03:33

«Финикс» обыграл «Мемфис». Букер набрал 40 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Финикс» на выезде переиграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:98. «Санс» одержали шестую победу подряд.

Атакующий защитник Девин Букер стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков.

«Финикс» с результатом 10-6 занимает 5-е место в Западной конференции. «Мемфис» идет на 14-й строчке — 3-12.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Финикс» — 89:110 (27:29, 22:33, 24:19, 16:29)

М: Альдама (21), Роуз (17), Родди (14), Джарен Джексон (13).

Ф: Букер (40), Гордон (20), Аллен (14), Гудвин (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Финикс Санс
0
Читайте также
Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас
Новая звезда UFC — экс-модель Playboy. Она берет самые безумные интервью
Первый вертолет с заложниками ХАМАС приземлился в Тель-Авиве
The Hill указала на последствия страха Байдена перед Путиным
Среди эвакуированных из Газы россиян есть девочка с взрывными ранениями
Северная Македония открыла небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

«Орландо» обыграл «Бостон» и продлил победную серию