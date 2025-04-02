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2 апреля, 05:52

Дабл-дабл Карри помог «Голден Стэйт» переиграть «Мемфис»

Евгений Козинов
Корреспондент
Стефен Карри.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:125. Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри оформил дабл-дабл — 52 очка и 10 подборов.

В других встречах «Чикаго» выиграл у «Торонто» (137:118), «Сан-Антонио» потерпел поражение от «Орландо» (105:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Торонто» — 137:118 (39:32, 31:25, 32:22, 35:39)

Ч: Уайт (28), Хортон-Такер (27), Вучевич (22 + 10 подборов), Гидди (17 + 12 передач), Хертер (16).

Т: Уолтер (17), Куикли (17), О. Робинсон (13), Лоусон (13), Пелтль (12).

«Сан-Антонио» — «Орландо» — 105:116 (34:29, 27:32, 23:18, 21:37)

С: Барнс (24), Шэмпени (19), Касл (16), Васселл (11), Бийомбо (11).

О: Банкеро (24 + 10 подборов), Ф. Вагнер (24), Колдуэлл-Поуп (23), Хьюстан (12).

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 125:134 (32:45, 34:29, 37:29, 22:31)

М: Морант (36), Джарен Джексон (22), Бэйн (19), Альдама (18).

Г: Карри (52 + 10 подборов), Батлер (27), Др. Грин (13 + 10 подборов + 12 передач).

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Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Мемфис Гриззлиз
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
БК Чикаго Буллз
Сан-Антонио Спёрс
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